Unidade móvel do Sesc inicia programação com atividades na praia de Atlântida Sul

O Sesc Tramandaí prepara uma temporada repleta de diversão e cultura com a unidade móvel do Sesc/RS, a Recrearte, em Atlântida Sul. De 15 de janeiro a 16 de fevereiro, a programação promete entretenimento para todas as idades na Praça da Integração. As atividades ocorrem de quarta a domingo, das 16h às 21h, oferecendo uma variedade de brinquedos e atividades para as famílias.

Além das tradicionais atrações recreativas com brinquedos infláveis, as noites de sexta (17), e sábado (18) ganharão um toque especial com a apresentação de artistas locais. No dia 17, o grupo Só Balanço subirá ao palco às 20h, enquanto dia seguinte, 18, Isadora Matos promete fazer sucesso em sua apresentação, também programada para às 20h.

"Queremos que as famílias desfrutem de momentos de alegria e interação, com atividades de lazer e espaço para artistas locais mostrarem seu talento em um ambiente seguro e acolhedor", afirma Josiane Borré, agente de programas sociais do Sesc Tramandaí.

A RecreArte é a unidade móvel do Sesc que leva lazer e cultura aos municípios gaúchos, proporcionando informação, conhecimento. As atividades são gratuitas.