Prefeitura de Caxias do Sul recebe R$ 4,2 milhões do governo federal para obras

A Prefeitura de Caxias do Sul recebeu cerca de R$ 4,2 milhões do governo federal para obras de restabelecimento de pontos danificados pelas chuvas de maio. A verba será destinada para a recuperação de 14 pontes e pontilhões além de oito contenções que foram cadastradas pela Secretaria de Obras no programa de restabelecimento criado pelo governo federal.

A primeira obra a ser executada será a recuperação da ponte na rua Batista Tissot, em Galópolis, que foi interditada nesta semana por medidas de segurança, até a conclusão dos trabalhos. A equipe técnica da prefeitura trabalha na elaboração dos projetos e no encaminhamento dos processos para as contratações das empresas que executarão as obras. Os trabalhos seguirão o critério de maior gravidade.

A prefeitura de Caxias do Sul ainda aguarda a liberação de outros R$ 4,5 milhões cadastrados no programa de reconstrução. Esse valor contempla obras mais complexas, como as pontes sobre o Rio Belo, na Estrada do Imigrante em Vila Cristina, e o Arroio Marca, em Vila Oliva, o pontilhão sobre o Arroio dos Soares na Estrada Municipal Gotardo Molin, em Vila Seca, e a contenção na Estrada Municipal João Edgard Jung, em Santa Lúcia do Piaí.