Canoas inicia a construção de 400 residências nos bairros Fátima e Niterói

A prefeitura de Canoas realizou um ato oficial de entrega dos alvarás para o início das obras dos residenciais Quero-Quero e Jacuí. Os dois empreendimentos terão 400 habitações e deverão ser concluídos dentro de 18 meses. O valor total do investimento nas obras será de R$ 70 milhões.

Deste total, R$ 34.milhões serão investidos no Residencial Quero Quero, enquanto o Residencial Jacuí receberá o restante dos valores. As habitações serão entregues a pessoas afetadas pelas enchentes de maio de 2024. Os critérios para a seleção dos beneficiados com as moradias serão definidos nos próximos meses.

O prefeito Airton Souza destacou que a meta é entregar 6 mil moradias à população canoense. "A gente caminha pela Mathias Velho, pelo Rio Branco, e vê que muita gente não retornou para as suas casas", disse o prefeito. "Sabemos o quanto isso é importante na vida das famílias. A moradia é uma coisa que dignifica a vida as pessoas", disse.

De acordo com Rodrigo Campos, representante regional da 2MS Engenharia, empresa responsável pelas obras, a primeira etapa foi iniciada no dia 6 de janeiro, com a remoção da vegetação no terreno onde será construído o Residencial Quero-Quero. A área na rua Pistóia, no bairro Fátima, tem 9 mil metros quadrados e receberá 13 torres, totalizando 200 unidades habitacionais. O Residencial Jacuí, na Rua Itamar de Mattos Maia, 1381, no bairro Niterói, será um empreendimento similar, também com 200 habitações. Serão apartamentos de 46 metros quadrados de área privativa, com dois quartos, varanda, cerâmicas, no padrão Minha Casa, Minha Vida", explica o diretor da 2MS Engenharia, Sérgio de Deus. Os dois residenciais contarão ainda com centro comunitário, biblioteca e bicicletário.