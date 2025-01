Gigantinho de Tramandaí tem projeto de concessão lançado pelo Estado

projeto de concessão do Gigantinho, em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. A concessão busca reformar e colocar novamente à disposição de moradores e visitantes a estrutura do Centro de Cultura e Lazer Tenente Marino Dias de Oliveira, conhecido popularmente como Gigantinho, que atualmente se encontra fechado. A possibilidade de uma parceria público-privada já era aventada no ano passado O governador do Estado em exercício, Gabriel Souza, participou, do lançamento do, no Litoral Norte gaúcho. A concessão busca reformar e colocar novamente à disposição de moradores e visitantes a estrutura do Centro de Cultura e Lazer Tenente Marino Dias de Oliveira, conhecido popularmente como Gigantinho, que atualmente se encontra fechado.

Souza afirmou a necessidade da presença do Estado em todas as regiões e ressaltou a importância do Litoral Norte, que vem crescendo nos últimos anos. As concessões, segundo ele, também são uma forma de prestar serviços à população. "ECom a concessão do ginásio de Tramandaí, vamos ter avanços e benefícios para todos, com a volta dos shows, eventos culturais e sociais", avaliou o governador em exercício.

Construído em 1980, o ginásio está fechado desde 2020 e foi interditado pelo Corpo de Bombeiros por problemas estruturais. À época, antes do fechamento, o local chegou a servir de abrigo para moradores em situação de rua durante os períodos de frio extremo. Ao longo de décadas, o espaço recebeu espetáculos esportivos, concertos e atividades culturais e firmou-se como espaço importante para o Litoral Norte. Agora, a partir do programa Impulsiona RS, o governo do Estado busca, em parceria com a iniciativa privada e a prefeitura de Tramandaí, a requalificação do lugar, tanto da estrutura física como dos usos do espaço.

O secretário da Reconstrução Gaúcha, afirmou que o programa Impulsiona RS evoluiu na elaboração de parcerias com a iniciativa privada e que conta com um potencial grande de alavancar investimentos privados que geram renda para as cidades. "Estamos entregando aqui um primeiro produto, que é uma análise de viabilidade da parceria público-privada do ginásio, tão importante para Tramandaí", disse.