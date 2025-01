Casos caem, mas mortes por dengue aumentam em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria, por meio da Vigilância em Saúde, registrou menos casos de dengue em 2024, quando comparado a 2023. Conforme levantamento do setor, o município teve 5.281 casos confirmados no ano passado e 8.105 no ano anterior, o que equivale a aproximadamente 35% de queda nos números (de 2024, três casos ainda estão em avaliação).

"No momento, temos um razoável controle sobre a proliferação do Aedes aegypti no município, mas não podemos nos iludir. A dengue quando chega a um local, ela fica, não vai embora. Há apenas alternância entre períodos mais ou menos graves. O poder público em nenhum local do Brasil consegue fazer esse controle sem a ajuda da população. É ela que tem o maior poder nas mãos", salienta o superintendente de Vigilância em Saúde, Alexandre Streb.

Mesmo que menos casos confirmados tenham sido registrados em 2024, Streb lembra que o número de óbitos aumentou de três, em 2023, para 14, em 2024. Ele esclarece que isso pode estar ligado à cepa do vírus que circula por Santa Maria no momento, que pode ter sintomas mais severos. Contudo, pontua que esta hipótese ainda não foi concluída pelos laboratórios.

Diariamente, agentes de endemias da Superintendência de Vigilância Ambiental em Saúde fazem visitas às residências em busca de criadouros do Aedes aegypti e para dar orientações à população sobre como evitar focos do mosquito. As equipes da Prefeitura estão sempre devidamente identificadas com coletes e crachás.

Outra medida adotada pelo município é a pulverização de inseticida biológico nas localidades com maior índice de infestação e prevalência de casos notificados. Informações sobre os casos de dengue no município estão disponíveis no painel do Governo do Estado.

Durante o verão, Santa Maria costuma ter chuvas recorrentes e altas temperaturas, o que possibilita uma reprodução mais rápida do mosquito. Por isso, é essencial que a população mantenha os ambientes limpos e elimine possíveis criadouros - qualquer recipiente exposto que possa acumular água limpa e parada.