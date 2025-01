Prefeitura de Lajeado vai devolver taxas de inscrição de concurso

A prefeitura de Lajeado decidiu anular o concurso público e processo seletivo realizados no dia 30 de junho, que estavam sob a responsabilidade do Instituto Latinoamericano de Desenvolvimento, vencedor da licitação. Ambos estavam suspensos até que fosse finalizado o processo administrativo especial que analisou as denúncias de irregularidades durante a aplicação das provas.

Uma portaria publicada no Diário Oficial do município de Lajeado homologou o relatório final do processo administrativo e autorizou a devolução dos valores. A decisão da anulação foi tomada com base no relato de fatos que feriram a isonomia do concurso, como falta de fiscais suficientes, salas que ficaram sem fiscais durante as provas e troca de informações entre candidatos durante o período das provas.

Uma vez anulado o concurso, o valor das taxas de inscrição será devolvido aos candidatos. A prefeitura de vai disponibilizar um link em que os candidatos poderão solicitar a restituição do valor da taxa de inscrição.

Ao acessar o link, o candidato precisará informar alguns dados a fim de possibilitar que a contadoria municipal efetive a devolução do respectivo valor da taxa de inscrição. Ainda não há definição de quando esse pedido poderá ser feito. Outra medida a ser adotada pela administração municipal será a abertura de novo concurso e processo seletivo para preenchimento de vagas existentes atualmente e no futuro.