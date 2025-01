Erechim terá novo parque a partir do mês de fevereiro

A cidade de Erechim está prestes a ganhar um novo e grandioso espaço de lazer, o Parque do Arvoredo. Com uma área de 14,7 hectares, o parque se destaca como uma das maiores áreas recreativas do município. Localizado no bairro Amizade, no loteamento Arvoredo, este novo ponto de encontro promete beneficiar mais de 20 mil moradores da região.

A construção do parque representa um investimento de mais de R$ 3 milhões, oriundos de emendas parlamentares, do Fundo Municipal de Meio Ambiente e de recursos e mão de obra próprios. "Este esforço conjunto demonstra o compromisso do município em criar um espaço que promova qualidade de vida e valorize o meio ambiente", disse o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira.

A expectativa é de que o Parque do Arvoredo seja inaugurado em fevereiro, . Além de atender às demandas locais, o parque também será um marco de sustentabilidade e convivência harmoniosa entre urbanização e natureza.

A inauguração do parque não apenas transformará a paisagem urbana do bairro Amizade, mas também fortalecerá laços comunitários, incentivando a prática de atividades ao ar livre e o contato com a natureza. "Mais do que um espaço de lazer, o parque será um símbolo de progresso e bem-estar para os moradores de Erechim", declara o prefeito de Erechim, Paulo Polis.