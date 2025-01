Esteio retoma ponto de doação de sangue em hospital

A Unidade de Coleta Externa de Sangue do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) que fica junto ao Hospital São Camilo (Avenida Castro Alves, 948 - Tamandaré) reiniciou nesta quarta-feira (8) as ações de coleta de sangue. Ao todo, 50 pessoas agendaram para fazer a doação nesta primeira data.

Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone. Depois, basta comparecer no hospital na data marcada e apresentar documento com foto para fazer a coleta. A enfermeira gestora da unidade, Melane Escouto Medeiros, esclarece o procedimento com as bolsas de sangue coletadas. "Nós temos o banco de sangue do hospital, e essa ação favorece para que possamos manter os estoques sempre em dia. A média de consumo do hospital é de 160 bolsas por mês. Conseguimos manter com as nossas doações e ainda ajudar outras pessoas", destaca.

As coletas são realizadas quinzenalmente. As próximas datas da coleta são 5 e 19 de fevereiro, 5 e 19 de março e 2, 6 e 30 de abril. Para doar sangue, é preciso atender a algumas condições, como ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e apresentar documento de identificação oficial com foto