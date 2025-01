Corsan projeta a troca de 237,4 mil hidrantes até junho

A troca dos aparelhos que fazem a medição do consumo mensal de água nas residências e estabelecimentos dos clientes nos 317 municípios atendidos pela Corsan no Estado começou nesta semana. Até junho, serão instalados 237,4 mil novos equipamentos em residências e comércios. O serviço é feito sem custo adicional ao consumidor.

Com investimento de R$ 64 milhões, a renovação dos hidrômetros segue recomendação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O órgão orienta que a manutenção dos medidores seja realizada por profissionais autorizados e não ultrapasse o período de sete anos (dependendo do modelo do aparelho). A troca também é recomendada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

Em 2024, foram substituídos mais de 371 mil hidrômetros na área de cobertura da Corsan. O diretor comercial da Companhia, Luiz Nóbrega, destaca a importância das trocas para manter os aparelhos em boas condições. "Isso garante que os hidrômetros informem com precisão a quantidade de água que está sendo utilizada no imóvel e permite que o cliente tenha o controle exato de seu consumo", explica.

Os trabalhos são realizados por equipes especializadas e devidamente identificadas, a fim de manter a segurança para os proprietários dos imóveis. As medições dos equipamentos são exatas e confiáveis, segundo a empresa estadual, e ajudam também a reduzir o desperdício de água, porque podem apontar possíveis vazamentos não visíveis nas tubulações em cada bairro. Os novos hidrômetros são aferidos pelo Inmetro e possuem lacre e etiqueta de certificação e segurança. O lacre não pode ser removido, e a violação acarreta penalidades ao responsável pelo aparelho, como taxa de reposição da peça ou multa (determinada pela Agergs).