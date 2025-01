Espetáculos do Natal Luz de Gramado têm ingressos 30% mais baratos

Dois shows do Natal Luz de Gramado estão com ingresso 30% mais baratos. A promoção vale para as sessões de janeiro, que vão até o dia 12. O Nativitaten ocorre no Serra Park às quintas e sábados. O Grande Desfile de Natal, às quartas, sextas e domingos na Rua dos Arcos.

site oficial do evento As entradas podem ser adquiridas pelo. O desconto é aplicado automaticamente no final da compra.

Um dos mais grandiosos espetáculos do Natal Luz de Gramado é o Nativitaten. Uma combinação incrível de luzes, músicas interpretadas por vozes renomadas mundialmente e efeitos pirotécnicos traz a história do nascimento de Cristo de uma forma que você, com toda certeza, nunca viu. O lago, cenário da apresentação, transforma-se em um palco flutuante, dando uma aura ainda mais envolvente para a noite.

Já o Grande Desfile de Natal, que, depois de muitos anos, volta a ser realizado no Centro da cidade, na Rua dos Arcos teve cenografia renovada, novos carros alegóricos, figurinos grandiosos e uma trilha sonora original para esse Natal Luz. Personagens clássicos e figuras tradicionais do Natal, como soldadinhos de chumbo, biscoitos de gengibre e pinheirinhos, e performances encantadoras garantem diversão e beleza para todas as faixas etárias. É possível assistir ao show sentado, bem próximo de onde passam artistas e carros temáticos, mediante ingresso. Também é possível assistir de pé, das grades que cercam o perímetro da atração, sem custo.