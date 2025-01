Ecosul vai reconstruir três pontes no trecho sul da BR-116

A concessionária Ecosul fará um investimento de R$ 40 milhões para a reconstrução de três pontes ao longo da BR-116. As intervenções, que terão início na segunda-feira (6) e estão previstas para serem concluídas até fevereiro de 2026, compreendem as pontes dos arroios Viúva Tereza, em São Lourenço do Sul, Corrientes, entre Turuçu e Pelotas, e Contagem, em Pelotas, e estão sendo realizadas em caráter emergencial, mas de cunho preventivo, a fim de evitar possíveis danos às estruturas em caso de chuvas e enchentes.

A liberação do primeiro desvio para execução da obra está programada para esta segunda-feira, no trecho que contempla a ponte sobre o Arroio Contagem, entre o km 502 e o km 503 da rodovia. A previsão é que o desvio permaneça em operação durante todo este ano, podendo ser liberado antes, conforme o avanço e a finalização das obras.

A iniciativa foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), após a concessionária comprovar necessidade de substituição das três pontes. Estudos hidrológicos realizados por empresa especializada identificou a insuficiência de vazão hidráulica nas estruturas existentes, o que representa risco em períodos de cheias severas, como ocorrido nos eventos climáticos extremos registrados no Rio Grande do Sul em 2023 e 2024.

As obras serão realizadas em cinco etapas, que incluem a implantação de desvios para garantir a fluidez do trânsito, a demolição das estruturas existentes, a construção das novas pontes com maior capacidade de vazão hidráulica, o aterro e pavimentação das áreas de acesso e, por fim, a sinalização e liberação para o tráfego.

Vale destacar que, com base no contrato de concessão e normativas setoriais, a ANTT autorizou que as obras sejam realizadas em caráter emergencial, e os custos das intervenções não terão impacto na tarifa de pedágio. A compensação pelo investimento nestas obras será ajustada no âmbito do processo de haveres e deveres do contrato de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas, que se encerra em 3 de março de 2026.

"Essas intervenções são fruto de um trabalho contínuo de monitoramento ao longo dos últimos anos, o qual evidenciou a insuficiência das estruturas atuais, sendo necessárias intervenções para torná-las mais resilientes", destacou o gerente de engenharia da Ecosul, Miquéias Neuenfeld.