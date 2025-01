Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do Sul completa 107 anos

A Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul completou 107 anos. A data histórica da primeira entidade empresarial do município marca o início do segundo ano da gestão de Ario Sabbi à frente da presidência da ACI. Após um desafiante 2024, a entidade comemora o sucesso de eventos já consolidados, como o Café Empresarial e o Tá na Hora - considerados referências na área empresarial no interior do Estado - e a segunda edição do ESG Experience, o maior fórum para debate da sustentabilidade na região.

A ACI de Santa Cruz esteve engajada nos esforços pela reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes ocorridas no ano passado e suas graves consequências sobre a vida e a economia do Estado. A entidade apoiou iniciativas para reduzir os impactos econômicos nas empresas atingidas e garantir a manutenção de empregos. Entre as ações, destacou-se o apoio às medidas emergenciais propostas pelas federações e entidades empresariais gaúchas, com o objetivo de salvar empregos e empresas e evitar o colapso da renda e arrecadação no retorno das atividades produtivas. Dirigidas ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), às Receitas Federal e Estadual e ao Ministério da Economia, as propostas pediam flexibilizações, como a suspensão do contrato de trabalho e linha de financiamento com juros fixos menores ao ano para as empresas atingidas.

A ACI também encaminhou à Federação das Entidades Empresariais do RS (Federasul) solicitação de antenas starlink, sem qualquer custo, para os municípios de Rio Pardo e Santa Cruz, com o objetivo de auxiliar nas comunicações em momentos de urgência. Os equipamentos foram entregues, na programação do Tá na Hora com o vice-governador do RS, Gabriel Souza, realizado em agosto, na cidade.

"Como entidade representativa dos segmentos do comércio, indústria, serviços e agronegócio deste município, a ACI se coloca ao lado de todos os entes da cadeia produtiva, reforçando o seu compromisso em defesa da livre iniciativa e do empreendedorismo, alicerces que inspiram e impulsionam o desenvolvimento da atividade empresarial", destaca o presidente da ACI, Ario Sabbi.