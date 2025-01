Feira do Pêssego termina com a venda de 4,8 toneladas da fruta em Pelotas

A Feira Municipal do Pêssego terminou com mais de 4,8 toneladas in natura comercializadas diretamente do produtor ao consumidor nas bancas localizadas no Centro e bairros da cidade. Pelotas mantém-se na liderança, no país, da produção de pêssego para abastecimento da indústria nacional, com fornecimento de 85% da fruta utilizada na fabricação de doce em calda no Brasil.

A zona rural do município conta 615 produtores de pêssego com pomares que ocupam 3.260 hectares, entre variedades de mesa e fruta para a indústria. Nos últimos dois anos, houve quebras em torno de 40% das safras, devido a adversidades climáticas.

Em 2024, a Feira, inicialmente agendada para a quinzena de 22 de novembro a 7 de dezembro, foi prorrogada até o dia 30. No período, além dos 4.820 quilos da fruta in natura vendidos, foram comercializadas 395 cucas, 252 garrafas do suco e 51 compotas de pêssego. A Feira do Pêssego realiza-se anualmente e é organizada pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Embrapa, Emater, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Pelotas e demais entidades.