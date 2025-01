Governo estadual realiza a entrega de mais 40 casas temporárias para famílias na cidade de Arroio do Meio

O governo do Estado realizou em Arroio do Meio a oitava entrega de casas temporárias para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A ação, que entregou 40 residências, possibilitou a desativação do último abrigo coletivo do município, além de oferecer mais conforto para que as famílias aguardem as casas definitivas.

As moradias temporárias são módulos habitacionais transportáveis e que já chegam prontos da fábrica ao local de instalação, necessitando apenas da colocação de sapatas de nivelamento (um tipo de fundação) sob as estruturas. As residências integram o programa A Casa é Sua - Calamidade, que tem o objetivo de promover a política habitacional de emergência.

Em abril, o município já havia recebido 28 casas de passagem, fruto do trabalho integrado entre secretarias estaduais e do apoio da iniciativa privada, por meio de parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS). A entidade doou as unidades habitacionais com auxílio de empresas do ramo da construção civil a ela associadas. As casas de passagem diferem das casas temporárias principalmente por serem fixas, ou seja, não podem ser transportadas.

O secretário Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes destacou o trabalho da equipe da pasta na busca de métodos construtivos mais rápidos para atender demandas emergenciais. "E chegamos a essa eficiente opção de conforto e dignidade para acolhimento individualizado. Para nós, isso é uma alegria e certeza de estarmos no caminho certo", afirmou.