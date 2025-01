Museu da Baronesa será reaberto em Pelotas após reforma geral

O Museu da Baronesa está prestes a abrir novamente suas portas à visitação pública. A execução do projeto de reforma e restauração do prédio está concluída e o patrimônio foi entregue em solenidade no fim de dezembro. O investimento nas obras foi de mais de R$ 1,5 milhão, com recursos do Ministério da Justiça, representado pela Caixa Federal, via Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.