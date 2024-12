Pelotas tem 55 pessoas com intoxicação alimentar após consumo de torta fria

Torres, no Litoral Norte torta fria que teria provocado um surto de intoxicação alimentar na ceia de Natal. Foram realizadas coletas de alimentos como maionese, palmito e azeitona. Depois do caso do bolo envenenado em, outro caso de intoxicação alimentar surgiu, desta vez em Pelotas, no Sul do Estado. A Vigilância em Saúde realizou uma vistoria em uma estabelecimento, apontado como produtor de umana ceia de Natal. Foram realizadas coletas de alimentos como maionese, palmito e azeitona.

As amostras foram encaminhadas para o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Lacen/RS), em Porto Alegre, cujos resultados devem ser divulgados nos próximos dias. Também foi possível coletar fragmentos da torta fria e de maionese que estavam refrigerados na casa dos clientes que apresentaram sintomas já na noite do dia 24, véspera de Natal.



Conforme a diretora de Vigilância em Saúde, Aline Machado, foi verificado durante a vistoria todo o processo de preparo dos alimentos junto aos manipuladores do estabelecimento. Equipes da Vigilância Epidemiológica atuam também na chamada busca ativa de pessoas que consumiram o produto, com entrevistas e coleta de amostras. Até a sexta-feira (27), foram identificadas 55 pessoas com sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal e diarréia. As unidades de pronto-atendimento do município já atenderam 22 casos com sintomas compatíveis com gastroenterite na noite do dia 24 e ao longo do dia 25.