Corsan inaugura laboratório em Canoas para análise do solo

No Laboratório de Análises de Solos e Asfalto da Corsan, inaugurado em Canoas, será possível realizar testes avançados nos reaterros e repavimentações das obras de saneamento executadas pela empresa. Inédita na companhia, a iniciativa vai contribuir para elevar os padrões de qualidade dos trabalhos, garantindo eficiência dos serviços prestados à população de forma inovadora e inteligente.

O processo é complementar aos ensaios realizados ainda em campo, e começa com a coleta de amostras no local das intervenções para posterior envio às análises. Equipado com tecnologia de ponta, o laboratório permite um estudo detalhado de diversos materiais utilizados nas obras (brita, areia, asfalto, entre outros), além da classificação dos solos para garantir que as fundações estejam em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Nessa etapa, também são avaliados parâmetros como umidade, distribuição dos grãos de um solo (granulometria), nível de compactação, densidade, entre outros. Após essa investigação é que será definida a matéria-prima adequada para cada tipo de obra. O laboratório de Canoas atenderá as regiões Metropolitana e Litoral, e a estimativa da Corsan é expandir a iniciativa às demais regiões do Estado, com a inauguração de novos espaços já nos próximos meses.

A expectativa da Corsan é de que cerca 400 análises sejam realizadas mensalmente neste centro de pesquisa, dobrando a quantidade que é feita atualmente em um laboratório parceiro. O diretor de operações da Corsan, José João da Fonseca, destaca a importância de contar com uma estrutura deste porte para o sucesso dos projetos de engenharia e de serviços.

"Entender a particularidade dos terrenos em que a Corsan vai intervir é fundamental para garantir a excelência da operação e resultados cada vez mais confiáveis na recomposição dos pavimentos", comenta. Ele ressalta, ainda, que esse controle tecnológico vai aprimorar a estabilidade e durabilidade dos solos. "Por meio dos testes, também identificaremos possíveis problemas, agindo rapidamente nas correções. Além de garantir a qualidade dos materiais e a segurança estrutural das vias repavimentadas, o processo vai reduzir os transtornos com retrabalhos", conclui.