Desatualizado desde 1992, novo inventário sobre áreas e prédios históricos de Lajeado é entregue pela Univates

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) entregou à Prefeitura de Lajeado, nesta quinta-feira (26), o estudo do Novo Inventário do Patrimônio Histórico de Lajeado. O documento atualiza a lista dos imóveis arrolados no inventário que havia sido realizado no ano de 1992, inclui novos bens e relaciona as edificações demolidas, além de gerar uma base para a legislação municipal de salvaguarda do patrimônio cultural e histórico. Além disso, também sugere meios para a educação patrimonial e também poderá servir como material de divulgação para o turismo.

O estudo foi elaborado por uma equipe da Univates, que realizou pesquisas e levantamento de campo, culminando com a elaboração de um documento final oficial e científico, que será disponibilizado a toda a comunidade. Além disso, fotografias dos imóveis, feitas antes da grande enchente de maio deste ano, também serão disponibilizadas.

Como forma de incentivo à educação do patrimônio histórico da cidade, também foi criada uma Cartilha de Educação Patrimonial, em que são disponibilizados croquis de vários imóveis que integram o inventário e que poderão ser objeto de estudos em sala de aula com os alunos do município, sendo incentivados a conhecer estes imóveis e colorir os croquis.

Além disso, o inventário não se ateve apenas a imóveis, mas a outros locais de relevância, a exemplo de cemitérios e praças, como a Marechal Floriano (Praça da Matriz), por conterem apelo histórico no que se refere aos monumentos que estão localizados nestes espaços. Mais de 200 imóveis foram inicialmente catalogados e, após uma seleção daquilo que melhor representava um estilo arquitetônico e histórico, cerca de 100 imóveis e locais foram arrolados no novo inventário.