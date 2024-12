Projeto de ponte binacional em Porto Mauá pode sair do papel em 2025

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu com a Fundação Pró-Construção da Ponte Internacional Alba Posse - Porto Mauá. O encontro ocorreu na prefeitura de Santa Rosa e reuniu prefeitos e vereadores da região Noroeste do Estado para tratar sobre a construção da estrutura, que ligará o Brasil à Argentina a partir do município de Porto Mauá. O projeto receberá recursos do governo do Estado para a viabilização da obra.

Gabriel afirmou que, logo no início de 2025, o governo dará seguimento à contratação do projeto, que deverá ser feito em parceria com a Caixa Econômica Federal. "O governador Eduardo Leite pediu que eu transmitisse à região o interesse do Estado de fazermos o projeto da ponte internacional Brasil-Argentina por Porto Mauá e Alba Posse. Quando for concretizado, o projeto é que vai viabilizar a obra futuramente, porque aí nós vamos saber os valores de uma construção dessa envergadura. Também vamos conversar com o governo argentino e com o governo brasileiro sobre essa hipótese", detalhou.

O vice-governador ainda ressaltou que, com o projeto em mãos, será possível ir à Brasília para captar os recursos necessários para a execução da obra. A ponte internacional é considerada estratégica para fortalecer o comércio e o turismo entre os dois países, além de integrar as regiões. Atualmente, a conexão entre as cidades é feita por balsas que operam durante o dia.

Durante o encontro, o vice-governador falou sobre outros projetos em andamento, como o da construção da ponte de Porto Xavier, que liga o município à cidade argentina San Javier, a qual já teve edital de licitação publicado pelo governo federal. Outra construção que poderá alavancar a economia da região e que também necessita de projeto é a ponte binacional de Porto Soberbo e El Soberbio, na Argentina. Em abril deste ano, Gabriel esteve em Brasília para tratar sobre o tema.