Prefeito de Canoas busca liberação de valores junto ao governo federal

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, cumpriu uma série de agendas em Brasília antes do Natal em busca de recursos para o pagamento às empresas que fizeram a limpeza da cidade durante a enchente de maio e para a qualificação dos serviços de saúde. O primeiro encontro foi com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que esteve à frente do Ministério Extraordinário da Reconstrução do Estado. Na reunião, Jairo Jorge falou sobre o andamento das obras no chamado Cinturão de Diques de Canoas, o qual Pimenta já visitou no município.

A primeira obra do Cinturão de Diques de Canoas, concluída ainda neste mês, foi o conserto definitivo do dique Rio Branco Fátima, garantindo a proteção desses bairros. A entrega ocorreu em 14 de dezembro. Esta também foi a primeira do sistema de proteção a ser concluída no Rio Grande do Sul após a enchente. Canoas já havia sido a primeira cidade a começar os trabalhos, no dia 5 de setembro, justamente com o reparo dos cerca de 60 metros que romperam na madrugada do dia 4 de maio.

O prefeito também se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em que apresentou um relato sobre o andamento dos trabalhos de recuperação nas áreas de infraestrutura, habitação, social e de geração de empregos. Jairo Jorge também se encontrou com o coordenador de Apoio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Paulo Alexandre, e com o secretário executivo da Pasta, Valder Riberto, ao qual a Defesa Civil Nacional está vinculada.

Na agenda foram tratados temas como o repasse de recursos para quitar o pagamento dos serviços de limpeza da cidade - Canoas concluiu os trabalhos em 60 dias e foram retiradas cerca de 400 mil toneladas de resíduos. A construção de novas moradias para as famílias que tiveram as suas casas destruídas também esteve na pauta. "São mais de 4.500 famílias que perderam as suas casas e 1.500 que precisam ser reassentadas e estamos acompanhando cada etapa desse processo", explicou.

Com o secretário adjunto de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Nilton Pereira, o prefeito tratou da liberação de R$ 20 milhões para os três hospitais e R$ 16 milhões para qualificar o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).