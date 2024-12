Prefeitura e universidade selam acordo para mapeamento de áreas verdes no território de Pelotas

A prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas assinou termo de cooperação com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel),. O termo faz com que o curso de Geografia da Universidade trabalhe em parceria com a Prefeitura no mapeamento das áreas verdes do município.

O mapeamento será catalogado no software de Cadastro Ambiental Urbano (CAU), criado pelo Ministério do Meio Ambiente, permitindo uma avaliação mais assertiva do que deve ser feito no município quanto à preservação das áreas verdes. "Essa é uma pauta importante e é uma necessidade do município. Temos poucos diagnósticos de áreas verdes em Pelotas e o mapeamento nos ajudará para termos um planejamento do futuro da cidade", afirmou a prefeita durante a assinatura.

Além do cadastro das áreas, o CAU ainda conta com uma ferramenta visando a participação da população, em que o cidadão pode avaliar cada área verde catalogada pelo município. " A tecnologia bem operada por técnicos amplia a discussão de planejamento urbano e resiliência. Os elementos que podem ser trazidos pela Geografia são importantes a respeito do uso e cuidado do nosso solo, por exemplo", afirma o secretário de Qualidade Ambiental, Eduardo Schaefer,

O processo de mapeamento dessas áreas em Pelotas já foi iniciado, com o Centro da cidade sendo o primeiro local de pesquisa da equipe do curso de Geografia. Após a análise, o próximo bairro a receber a averiguação será o Fragata, avançando por outras localidades até o território seja totalmente mapeado.