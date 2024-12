Prefeitura conclui a compra do hospital de Gramado

A prefeitura de Gramado realizou o pagamento da última parcela referente a compra do Hospital Arcanjo São Miguel, junto à Associação Franciscana de Assistência a Saúde (Sefas). Com um investimento de aproximadamente R$ 30 milhões, o Poder Executivo de Gramado adquiriu a casa de saúde em um processo que iniciou em outubro de 2023, quando foi depositada uma entrada no valor de R$ 6 milhões.

O saldo restante foi quitado em 11 parcelas, no valor de cerca de R$ 2,2 milhões entre fevereiro e dezembro deste ano. "Agora o Hospital Arcanjo São Miguel é realmente de Gramado e da sua comunidade. É uma conquista que entra para a história do nosso município e agradeço a todos que participaram deste processo. Essa foi uma pauta prioritária no nosso governo e tivemos êxito graças ao apoio de todas as secretarias e da Procuradoria-Geral, que tiveram gestões eficientes, possibilitando esse grande investimento", avalia o prefeito Nestor Tissot.