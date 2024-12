Santa Cruz do Sul vai sediar encontro estadual de turismo em fevereiro

A Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp), em parceria com a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, realiza em 2025, um evento estadual sobre turismo no Vale do Rio Pardo. A iniciativa foi confirmada em Porto Alegre, no gabinete do secretário Estadual de Turismo, Ronaldo Santini, em agenda institucional da entidade. O objetivo é promover o debate sobre a estruturação turística nas regiões, descentralizando as ações da pasta em regiões do interior do estado.

Segundo o vice-presidente da Aturvarp, Flávio Wunderlich, a intenção é criar um movimento regional, reforçando a presença do governo do Estado no Vale do Rio Pardo, ampliando a sinergia entre todos os interlocutores do turismo. "Nossa meta é convidar prefeitos que estarão iniciando seu mandato, secretários e diretores das pastas de turismo, para que todos juntos, com empreendedores e investidores da área, possamos debater e apresentar ações e propostas para uma retomada deste segmento que é tão importante", defende o vice-presidente.

Ronaldo Santini, confirmou a agenda, ressaltando que o evento é importante para o governo que tem o objetivo de promover a descentralização das ações junto às regiões do interior gaúcho. "O objetivo é promover estes encontros regionais, para além de fomentar o debate sobre o turismo, ouvir as demandas e conhecer quem são os agentes e atores envolvidos na operação. Podemos confirmar sim, para o mês de fevereiro do ano que vem, este encontro em Santa Cruz do Sul", destaca Santini. A data, no entanto, será definida em assembleia da Aturvarp, no próximo mês de janeiro.

O presidente da Aturvarp, Djalmar Ernani Marquardt agradeceu a acolhida ao pedido e entregou ao secretário Santini o projeto "Vale do Rio Pardo: Viva Esta Experiência", desenvolvido a partir da parceria da Aturvarp com o Sicredi e Sebrae, ainda no ano passado. Além da confirmação do evento, a pasta do Turismo do RS irá analisar a viabilidade de parceria na realização da realização do projeto vinculado ao selo turístico regional.