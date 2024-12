Licenciamento de novo distrito industrial de Venâncio Aires avança

As etapas para licenciamento da área onde deve ser instalado o Novo Distrito Industrial, em Vila Estância Nova, em Venâncio Aires, avançaram junto à Fepam. Uma reunião, entre a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Federação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), teve por finalidade destravar o processo que estava em análise há três meses e meio, conforme recorda o secretário.

"Durante o encontro, foram detalhadas as pendências técnicas que vinham impedindo o avanço do projeto, incluindo laudos hidrológicos e o projeto de vazão esperada dos efluentes sanitários", explica o secretário Marcos Hüttmann, que esteve com o diretor Técnico da Fepam - Federação de Proteção Ambiental, Gabriel Ritter.

"A empresa Geovias apresentará os novos documentos pendentes para a liberação da licença ambiental dos 83 hectares que abrigarão o distrito industrial. Superada esta etapa, o projeto seguirá para o desenvolvimento e aprovação do plano básico de infraestrutura, abrangendo esgotamento sanitário, energia elétrica e pavimentação, para então avançar à fase de licitação e execução das obras", informa Hüttmann.

Hüttmann destaca a relevância de avançar nas etapas do projeto para viabilizar rapidamente a implantação do distrito industrial. "Este empreendimento será um impulsionador do desenvolvimento econômico do município, atraindo novos investimentos. A localização estratégica próximas as margens da RSC-287 que será duplicada, e o posicionamento logístico são fatores que reforçam a importância deste projeto, potencializando o impacto positivo e a competitividade para o futuro de Venâncio Aires", afirmou o secretário.