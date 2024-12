Cavalo Caramelo será estrela de seriado dos Estados Unidos

O cavalo Caramelo, conhecido nacionalmente por ter se refugiado em um telhado durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, em maio deste ano, atraiu a atenção da produção da série norte-americana Yellowstone, da Paramount. O seriado de faroeste já conta com cinco temporadas, e o cavalo-símbolo da resistência gaúcha anunciou a sexta fase da produção.

A equipe responsável pelo grande astro do set iniciou os preparativos no dia anterior ao início das gravações, neste mês de dezembro. Caramelo foi tratado como um super astro de cinema: recebeu banho e tosa da crina e cuidados especiais.

A proposta da campanha, que foi ao ar no dia 19, foi apresentar o Caramellow Stone (nome artístico do animal para o trabalho) como fã número 1 da série no Brasil. As gravações ocorreram em Portão, município gaúcho na Região Metropolitana. A produtora reservou por um dia o Centro de Treinamento Haras Virgínia para realizar o trabalho. O local não costuma receber equipes de filmagens, mas abriu as portas após saber que a estrela do comercial seria o cavalo Caramelo, cuja história comoveu também os proprietários do Haras.

Para assegurar o bem-estar do Caramelo, a produtora incluiu um dublê no elenco. Trata-se de um puro-sangue do Haras, que participou de cenas específicas.

Sandro Dreher, diretor de produção do projeto, explicou que, apesar da cor dos dois equinos ser semelhante, foi necessário utilizar uma tinta antialérgica para pintar no dublê detalhes em branco que o Caramelo tem em três das patas, perto dos cascos. Além disso, customizaram a crina do puro-sangue para que o visual dos dois se aproximasse ainda mais.

A Ulbra está buscando, por meio de uma série de projetos, arrecadar fundos para construir um santuário para o Caramelo no campus da Universidade em Canoas, junto à fazenda-escola do curso de Medicina Veterinária.