Trechos 7 e 8 da Perimetral Oeste, em Canoas, são entregues

Nesta quinta-feira (19), a prefeitura de Canoas entregou à comunidade os trechos 7 e 8 da Perimetral Oeste. O trecho 8, completamente finalizado, é composto por um binário formado pela avenida Irineu de Carvalho Braga e pela rua José de Alencar, localizadas entre as ruas Boa Saúde e Hermes da Fonseca. Já o trecho 7 foi entregue com 79% de conclusão e deverá ser finalizado nos próximos meses, incluindo a entrega da ponte e a conclusão da urbanização.

Durante a solenidade, o prefeito Jairo Jorge destacou a importância histórica e estratégica da obra. "Essa obra é um sonho que começou em 2009, quando conseguimos os recursos para canalizar um valão que existia neste local, e não foi feita por acaso ou mágica, mas por trabalho, dedicação e muitos meses de esforço. Hoje, estamos concretizando mais um passo importante dessa via que liga bairros como Rio Branco e Mathias Velho, integrando ainda mais nossa cidade", afirmou.

O secretário de Obras, Guido Bamberg, também comentou sobre os desafios enfrentados. "Estamos entregando o trecho 8, que já está pronto, e o trecho 7, que será concluído até março, com a entrega da ponte. Essa entrega representa um marco para a mobilidade urbana de Canoas", afirmou.

Com obras iniciadas em 2015, a perimetral em Canoas, considerada uma das principais obras da cidade para desafogar o trânsito em bairros tinha apenas dois lotes concluídos até o início do ano. De acordo com o cronograma da prefeitura, e a previsão de entrega total da via é para o final de 2025, conforme previsão feita pela prefeitura. Com isso, a ligação entre os bairros ficará mais fácil e servirá como uma alternativa para o lado oeste do município da Região Metropolitana

A Perimetral Oeste de Canoas tem 8,2 quilômetros de extensão e é paralela à BR-448, a Rodovia do Parque atravessando os bairros Rio Branco, Fátima, Mato Grande, Harmonia e Mathias Velho. Com a conclusão da obra, será possível cruzar esses bairros de Norte a Sul em apenas 15 minutos. Os custos totais estão estimados em R$ 136,5 milhões, considerando os valores corrigidos dos trechos já finalizados.