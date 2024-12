Área obstétrica do Hospital São Camilo, em Esteio, é ampliada

O Centro Obstétrico e a Unidade de Internação Materna do Hospital São Camilo, em Esteio, passaram por um amplo projeto de reforma e ampliação. As intervenções, a um custo de R$ 2 milhões, significaram praticamente a construção de um novo local para que as mamães de Esteio possam dar à luz e se recuperar com a atenção merecida após o parto.

Uma solenidade nesta semana marcou a reinauguração do espaço, que conta com duas novas salas cirúrgicas para cesarianas e três salas para pré-parto, parto e pós-parto, chamadas de PPP. Além disso, foram criados espaços mais humanizados e acolhedores para atendimento às gestantes, familiares e recém-nascidos. A área de internação materna conta, agora, com 14 leitos de alojamento conjunto mamãe/bebê, distribuídos em cinco quartos semiprivativos e dois quartos privativos, todos voltados para uma área verde da casa de saúde esteiense.

Na solenidade oficial, pouco antes de descerrar a placa de reinauguração, o prefeito Leonardo Pascoal fez um discurso onde agradeceu à Secretaria Estadual da Saúde (SES) pela liberação de recursos, via Programa Assistir, para o projeto. Ele relembrou as obras de revitalização realizadas, como no Centro Cirúrgico, na UTI Adulta e na Pediatria, entre outras áreas. "E tudo isso mesmo diante dos desafios que têm sido, não só para São Camilo, mas para todas as instituições hospitalares, manter e ampliar suas atividades no cenário de pressão de custos muito grande", ilustrou,

O prefeito disse, também, que a melhoria é fruto da grande profissionalização realizada na casa de saúde e que o hospital esteiense tem padrões operacionais muito semelhantes, e em alguns casos, até mais evoluídos, que algumas instituições privadas. A maternidade é um exemplo.

Pascoal aproveitou a fala para adiantar que, em breve, o São Camilo vai passar por uma nova obra, desta vez para reformar a fachada e a Central de Gases Medicinais. Para isso, será assinado convênio com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), que vai liberar cerca de R$ 2 milhões. O restante dos recursos serão repassados pela prefeitura. O valor total do projeto está sendo calculado.