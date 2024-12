Itens sustentáveis são entregues à prefeitura de Triunfo

Resultado de uma parceria com empresas parceiras da química e do plástico para ajudar na reconstrução do RS, a Braskem e a Pacifil, fabricante de madeira plástica, entregarão 1,7 mil floreiras e bancos feitos com plástico 100% reciclado para prefeituras de cidades situadas próximas às suas operações no RS. A primeira entrega ocorreu nesta semana para a prefeitura de Triunfo. Um total de 120 floreiras e 120 bancos da chamada madeira plástica serão alocados em espaços públicos da cidade.

"A Braskem é uma parceira do município e mais uma vez demonstra com tal atitude a sua preocupação com o bem-estar da comunidade na qual está inserida, sendo esta mais uma das diversas ações já realizadas pela empresa apoiando o poder público", destaca o prefeito de Triunfo, Murilo Machado da Silva.

Cada floreira - que também pode ser utilizada eventualmente como coletor de resíduos - é resultado do uso de 7.875 sacos/sacolinhas plásticas recicladas. Já para os bancos, este número mais do que dobra: são 18.337 sacos/sacolinhas plásticas recicladas que foram utilizadas como matéria-prima para a confecção do mobiliário.