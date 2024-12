Ato marca entrega de área para o IFSul, em São Leopoldo

Ocorreu nesta segunda-feira o ato oficial de entrega do prédio do Centro de Eventos Municipal para ser gerenciado pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSul). O município foi um dos cinco gaúchos contemplados com novos espaços do IFSul. O campus São Leopoldo deve disponibilizar aos estudantes cursos gratuitos que, provavelmente, serão voltados aos setores metal mecânico e tecnologia da informação.

O diretor geral do futuro campus, Alexandre Pitol Boeira, ressaltou a participação municipal na criação da IFSul em São Leopoldo. "O governo municipal liberou R$25 milhões, mas ainda contamos com R$25 milhões da prefeitura com a doação do Centro de Eventos. Foi uma parceria de sucesso", disse.

A instituição de ensino trabalhará em duas frentes: a reforma do atual local, que foi doado pela prefeitura, no valor de R$ 5 milhões e a construção de novos espaços, com projeção de investimento na casa dos R$ 10 milhões. Junto a isso, serão gastos mais R$ 10 milhões para a aquisição de máquinas e equipamentos. Totalizando, assim, o montante de R$ 25 milhões.

Em um segundo momento, ainda sem data definida, será efetuada a construção de um prédio ao lado do atual para instalação das salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditório definitivos, salas administrativas e de professores que custará, também, cerca de R$ 10 milhões.

A partir da consolidação da doação da prefeitura, o IFSul iniciará uma série de ações no local visando ofertar educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino para os jovens leopoldenses. Uma grande oportunidade que, além do conhecimento, criará um universo de possibilidades profissionais.