Garibaldi estuda reestruturar o trânsito por conta do aumento da frota

A prefeitura de Garibaldi, juntamente com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), está realizando um estudo técnico detalhado sobre a mobilidade urbana no município. O objetivo é diagnosticar os principais desafios do trânsito e do transporte coletivo na cidade, que atualmente conta com uma frota de 32 mil veículos — número próximo ao total de 34 mil habitantes.

Na primeira etapa foram realizadas visitas in loco, avaliando pontos críticos do tráfego durante os horários de pico. Em novembro, a equipe acompanhou as rotas do transporte coletivo de Garibaldi, realizando viagens entre 6h e 19h. A atividade permitiu a coleta de dados importantes sobre itinerários, quantidade de passageiros, horários e pontos de parada.

Nesta semana, a fundação está dando continuidade à pesquisa de campo, com o monitoramento de doze pontos críticos do trânsito na cidade. Entre os aspectos a serem analisados estão o fluxo de veículos por minuto em cruzamentos e a direção predominante do tráfego.

"Desde o início das nossas passagens pelas ruas da cidade, identificamos alguns locais que merecem nossa atenção. Averiguaremos, com números, a quantidade de veículos por minuto nesses cruzamentos e para onde convergem. A partir disso, poderemos levantar mais hipóteses, como a mudança de sentido de vias importantes, tais como a Buarque de Macedo e a Rio Branco", detalha o consultor da Fundatec, Renato Rhoden.

Para o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, o estudo de mobilidade busca proporcionar soluções eficazes para melhorar a experiência de deslocamento na cidade. "Garibaldi tem registrado um crescimento significativo tanto da população quanto da frota de veículos, além da grande circulação de turistas. Esse cenário reflete a saúde econômica do município, mas também traz desafios para o trânsito, já que a infraestrutura viária permanece sem grandes alterações há anos. Nos próximos meses, enfrentaremos questões complexas, mas indispensáveis para assegurar mais segurança e fluidez no tráfego", evidencia.