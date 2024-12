Agentes de Gravataí iniciam buscas após encontrarem inseto que pode transmitir a Doença de Chagas

Profissionais da Vigilância em Saúde (Viemsa) de Gravataí realizaram uma pesquisa ativa de barbeiros em uma residência localizada no bairro Itacolomi. A ação teve o objetivo de capturar e monitorar a ocorrência de espécimes do inseto, em virtude da confirmação de um caso positivo para a presença de um protozoário em um barbeiro recolhido pela fiscalização. Durante a ação, os técnicos também levaram informações, orientações e cuidados à população da região.

Se infectado pelo protozoário Trypanosoma cruzi, causador da infecção, o barbeiro transmite a Doença de Chagas. Atualmente, a espécie Panstrongylus megistus tem importância em saúde porque geralmente vem infectada pelo parasita. Durante a atividade, os agentes da Vigilância utilizaram desalojante - substância que atua como irritante de insetos, influenciando na movimentação dos animais no ambiente - para tentar capturar os insetos, mas nenhum foi encontrado.

A Vigilância Ambiental em Saúde funciona como um Posto de Informação para análise e identificação das espécies. Os agentes indicam que, se uma pessoa encontrar um barbeiro na sua residência, não esmague, aperte, bata ou danifique o inseto; proteja as mãos com luva ou um saco plástico e, com segurança, colete o inseto e coloque-o em um pote (com furos na tampa) bem vedado, para evitar a fuga.