Réveillon em Imbé vai acontecer em dois pontos da cidade

A prefeitura de Imbé fará a festa de Réveillon com muita música e animação em dois pontos tradicionais da cidade: no Centro e no balneário Mariluz. Na esquina das avenidas Garibaldi e Beira-Mar, no Centro, haverá apresentação do DJ Jackson Garcia. Na sequência, a banda Pagode dos Reis embala a festa e, finalizando a noite, a banda Montagem encerra os trabalhos nas primeiras horas de 2025.

No balneário, a programação acontecerá na avenida Mariluz. A festa será conduzida pelo DJ Bolt, a partir das 20h. Em seguida, sobe no palco Ju Kotech e Banda e, encerrando a festa, nos primeiros momentos do ano novo, Lili Fernandes e Bando.

O secretário de Turismo, Adriano Pacheco, ressalta que todos os shows realizados na virada, são de artistas locais, exaltando e mostrando para o público, os talentos de Imbé. "Teremos música para todos os gostos para nos despedirmos de 2024 e dar boas vindas a 2025, contemplando os locais mais movimentados da cidade", destaca Pacheco. A prefeitura não realizará queima de fogos nos eventos.