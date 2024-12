Servidores da prefeitura de Pelotas podem solicitar pagamento do 13º salário no Banrisul a partir de hoje

Servidores da Prefeitura de Pelotas podem solicitar, até o dia 18 deste mês, a antecipação do 13º salário por meio de empréstimo consignado, diretamente pelo aplicativo Banrisul Digital ou nas agências do banco. A medida garante que os encargos financeiros sejam custeados pela Prefeitura, sem ônus para os servidores.

A partir desta quinta-feira (12), as agências do Bansirul funcionarão em horário especial, das 9h às 15h, para facilitar as solicitações presenciais. Caso a opção seja por não realizar o empréstimo, o servidor receberá o 13º em dez parcelas corrigidas a partir de fevereiro de 2025.

Os ocupantes de Cargos em Comissão, não poderão ser incluídos no processo e receberão em folha de pagamento no dia 20 deste mês. Aposentados e pensionistas também. Mesmo caso para professores e orientadores educacionais lotados na Secretaria Municipal de Educação e Desporto (Smed), que recebem seus salários via Fundeb.