Parque Tecnológico da Univates completa 10 anos de lançamento e chega ao total de 135 empresas parceiras

O Parque Científico e Tecnológico da Universidade do Vale do Taquari (Univates) comemorou seus 10 anos de existência em um evento simbólico. A cerimônia reuniu representantes de empresas parceiras, autoridades e pessoas que desempenharam papel fundamental na criação e consolidação do Tecnovates.

Atualmente, o local abriga 28 startups em pré-incubação e incubação, 28 empresas residentes, 23 empresas graduadas ativas e 56 empresas associadas, totalizando 135 empresas parceiras. Durante sua fala, a gerente administrativa do Tecnovates, Cristiani Reimers destacou o impacto do parque tecnológico na comunidade ao longo da última década e reforçou o propósito do Parque como um elo entre academia, pesquisa e mercado. "Ao comemorarmos este marco, podemos afirmar que o Tecnovates cumpriu e continua cumprindo sua missão de impulsionar a inovação e fomentar o desenvolvimento de startups e tecnologias que transformam a realidade de muitas pessoas e empresas. Este ambiente, repleto de desafios, nos motiva a buscar novos modelos de negócios, fortalecer a comunidade e transformar sonhos em realidade", afirmou Cristiani.

O professor doutor Carlos Cyrne relembrou que o Tecnovates é fruto de um trabalho iniciado no início dos anos 2000 com a criação da Incubadora Tecnológica da Univates - Inovates e celebrou os resultados alcançados ao longo dos 10 anos de existência do Parque. "O Tecnovates gerou e continuará gerando inovação, cumprindo nossa missão enquanto universidade de gerar, mediar e difundir o conhecimento técnico-científico e humanístico em prol da qualidade de vida das pessoas do Vale do Taquari. O parque consolidou-se como um espaço único, que promove encontros entre a universidade, pesquisadores e empreendedores, fortalecendo a competitividade das organizações locais e contribuindo para a sustentabilidade socioeconômica da região", destacou Cyrne.