Sala de leitura da Estação Rodoviária de Pelotas incentiva leitores e pede por doações de exemplares

Criada há sete anos, a Sala de Leitura da Rodoviária de Pelotas incentiva a doação de livros para enriquecer seu acervo e promover a leitura entre os passageiros. Iniciativa da Eterpel, o espaço Embarque na Leitura oferece livros gratuitos e um ambiente tranquilo para os usuários do terminal enquanto aguardam seus ônibus, contribuindo para uma experiência mais enriquecedora durante a espera.

Além de proporcionar momentos de lazer e acolhimento, o projeto busca incentivar o hábito da leitura entre os usuários. "Queremos que as pessoas adquiram ou recuperem esse hábito, que é tão importante. Enquanto aguardam seus ônibus, elas podem acessar o acervo e escolher livros para ler", explica Cláudio Montanelli, diretor-presidente da Eterpel.

As doações são fundamentais para a manutenção do acervo. Obras de diversos gêneros e temas chegam ao espaço por meio de empresas e da comunidade. Para doar, basta entregar os livros diretamente à direção administrativa da Eterpel ou combinar a retirada pelo telefone. Aberto ao público, o espaço está disponível para qualquer passageiro interessado em leitura. O acervo inclui desde clássicos da literatura até histórias em quadrinhos, com curadoria diária para garantir qualidade e diversidade. Para contribuir com a iniciativa, basta entrar em contato com a administração da Eterpel e doar livros novos ou usados.