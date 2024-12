Um terço dos pontos de luz de Canoas recebem lâmpadas de LED, e espaços públicos recebem iluminação cênica

A cidade de Canoas segue avançando na modernização do sistema de iluminação pública. Até o momento, 10.227 pontos de luz foram modernizados com tecnologia LED, o que representa 33% do total do município. A iniciativa, que integra uma parceria público-privada (PPP), prevê a substituição de todas as cerca de 31 mil lâmpadas convencionais por LED, trazendo mais eficiência e segurança para a cidade.