Instituto de Biotecnologia da UCS completa 45 anos com festa

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) celebrou os 45 anos do Instituto de Biotecnologia (IB) e os 30 anos do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia. Marcado por muitas homenagens, o evento reuniu pesquisadores de diferentes gerações para relembrar a trajetória do IB e seus avanços na pesquisa científica e tecnológica, que resultam em inúmeros benefícios à sociedade por meio de parcerias com dezenas de empresas nacionais e do exterior.

No âmbito acadêmico, foi ressaltado o pioneirismo do IB ao criar o primeiro programa de pós-graduação da UCS, que foi o segundo do Brasil nessa disciplina. "Estou diante de uma comunidade científica, e isso é fantástico. Porém, a maestria do nosso Instituto de Biotecnologia não está apenas nas pesquisas e descobertas realizadas. Está também na empatia de seus integrantes. É uma história que agrega racionalidade científica e sentimentos", destacou, em seu discurso, o reitor Gelson Leonardo Rech.

O IB conta hoje com 14 laboratórios e uma equipe formada por 16 pesquisadores e 11 funcionários. Atua no desenvolvimento de pesquisas e projetos junto a empresas de diferentes segmentos, e registra seus resultados através de duas principais frentes, a de patentes de pesquisa e artigos científicos. Desde a sua fundação, o instituto já teve mais de 70 patentes depositadas e/ou concedidas - respondendo por 50% do total de registros desta categoria feitos pela UCS - e 1,2 mil artigos publicados.

O Instituto de Biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul iniciou suas atividades em 1979. A atuação de mais de quatro décadas qualificou o ensino de graduação e pós-graduação oferecido pela universidade, alavancou a pesquisa científica e tecnológica da Instituição e estendeu à sociedade os benefícios do conhecimento produzido pelos pesquisadores.