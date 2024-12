Vale dos Vinhedos espera movimento 10% maior no Natal

Uma das épocas mais mágicas do ano promete trazer alegria - e negócios - ao principal destino enoturístico do país. A programação temática do Natal deve contribuir para um importante incremento de 10% no movimento de visitantes no Vale dos Vinhedos. Um dos principais fatores é que, pelo terceiro ano consecutivo, o roteiro sedia o Natal nos Vinhedos, iniciativa que promove uma agenda de espetáculos natalinos durante as sextas e sábados do mês de dezembro.

O período carrega boas expectativas para os empresários da região. As festividades de final de ano marcam o início da temporada da colheita da uva na região - o que representa, tradicionalmente, um período de aumento no fluxo de turistas. Aliado a isso, a expectativa pela retomada integral das operações do aeroporto Salgado Filho, prevista para 16 de dezembro, também ajuda no otimismo.

"Eventos como o Natal nos Vinhedos são fundamentais para potencializar o movimento nessa época, especialmente neste ano, devido a tudo que o Rio Grande do Sul enfrentou. É uma proposta que agrada também o público regional, em especial aos amantes do vinho e do enoturismo, que encontram no evento uma alternativa cultural voltada ao ambiente vitivinícola, bem diversa das programações tradicionais de Natal no restante dos destinos gaúchos", reforça o presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), Ronaldo Zorzi.

A terceira edição do Natal nos Vinhedos promove uma experiência com mais de 20 apresentações durante os seis dias. Canções natalinas universais, mescladas ao repertório de clássicos italianos, ora folclóricos, ora contemporâneos, além de músicas pop, farão parte das apresentações dos artistas. Os espetáculos teatrais natalinos também trazem a magia e as mensagens inspiradoras da data para igualmente emocionar o público. Novidade deste ano, a programação traz, todas as noites, shows de encerramento em um novo palco, localizado na rua onde estão os mais de 40 empreendimentos expositores, aproximando os artistas do público.

Além do evento temático, que ocorre de forma gratuita no km 21 da ERS-444, os estabelecimentos sediados no Vale dos Vinhedos também preparam atrações especiais - especialmente para o Natal e as festas de final de ano. Grande parte dos hotéis, pousadas, restaurantes e vinícolas está com agenda aberta para receber os visitantes.