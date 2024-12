Governo do RS recebe estudo sobre trem entre Gramado e Porto Alegre

O vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi, o secretário de Inovação, Ike Koetz e o secretário de Governança, Germano Junges, cumpriram agenda em Porto Alegre, para participar do ato que marca uma nova fase do projeto do trem que ligará Porto Alegre a Gramado. A Sultrens, empresa criada em consórcio entre RG2E Engenharia Consultiva, STE Engenharia e BF Capital, apresentou ao Governo do Estado o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.

O próximo passo é a análise interna da proposta, que será realizada pela Secretaria de Logística e Transportes, com o intuito de verificar se o texto segue todas as normativas técnicas. O vice-prefeito está otimista com a proposta. "Essa iniciativa vai fomentar o turismo em Gramado, na Região das Hortênsias e na Serra Gaúcha como um todo. Além de ser um resgate histórico, a retomada de uma linha férrea deve atrair novos investimentos, gerando empregos e renda", avalia Luia.

Para ter mais uma alternativa de deslocamento para um dos principais destinos turísticos no Estado, o trem deve percorrer os 84 quilômetros que separam os dois municípios a uma velocidade de 130 km/h, totalizando um pouco mais de uma hora de viagem. A ideia inicial é ter um percurso direto, sem paradas, partindo do Aeroporto Salgado Filho, atendendo especialmente os turistas que chegam ao Estado.