Oktoberfest de Igrejinha gera R$ 5,1 milhões para entidades

A Oktoberfest de Igrejinha, durante a Festa da Colheita, anunciou que a 35ª edição do evento gerou R$ 5.1 milhões em recursos para a região, beneficiando diversas áreas, incluindo saúde, educação, segurança e cultura. Realizada no pavilhão 2 do Parque de Eventos Almiro Grings, a celebração dos resultados reuniu voluntários, patrocinadores, autoridades e a comunidade em geral, destacando o impacto do trabalho coletivo que sustenta o evento.

Desde sua criação, em 1988, a Oktoberfest de Igrejinha se destaca pela forma como mobiliza a comunidade local. Diferente de outras festividades, a festa é organizada e realizada por mais de três mil voluntários. Nesta edição, o montante arrecadado é resultado da soma de valores obtidos pela Amifest com a venda de ingressos e bebidas, além daqueles arrecadados pelas entidades que comercializaram alimentos e souvenirs durante o evento, além de outras doações.

Para o presidente da 35ª edição da festa, Egon Wallauer, este resultado expressivo, mesmo após as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul e a cidade, não apenas demonstra o sucesso do evento, mas também o espírito de superação que caracteriza o povo gaúcho. "Em sua 35ª edição, assim como todo o RS, a Oktoberfest de Igrejinha enfrentou as intempéries, inicialmente prestando toda ajuda possível nas questões humanitárias, para depois organizar e realizar a sua tradicional festa em outubro, mantendo vivos seu princípio de rememoração da cultura, da solidariedade, da transparência e do voluntariado", pontua.

O valor foi dividido e repassado para 98 entidades da região, abrangendo setores essenciais, como a Saúde. A área, novamente, recebeu o maior valor, totalizando R$ 1.1 milhão. Destes, R$ 900 mil foram destinados ao Hospital Bom Pastor de Igrejinha, referência em atendimento regional devido a sua qualificação de estrutura e atendimento. Outros cinco hospitais, das cidades de Três Coroas, Taquara, Parobé, Rolante e Riozinho, também receberam repasses que totalizaram R$ 215 mil.