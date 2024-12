Protesto busca revogar aumento da passagem de ônibus em Bagé

O movimento Tarifa Zero Bagé realiza novo ato no sábado (7) pedindo a revogação do aumento do preço da passagem de ônibus na cidade. O movimento começou a se organizar por meio de um abaixo-assinado criado na plataforma Change.org após o prefeito Divaldo Lara homologar a nova tarifa de R$ 5,50 em 5 de novembro

"Estamos com 2.400 assinaturas, tanto online quanto físicas, e gostaríamos de convidar todos para a manifestação pacífica que acontecerá no dia 7 de dezembro", convoca Lucas Camargo, do Movimento Tarifa Zero Bagé. O valor da passagem foi reajustado em 10% (ou R$ 0,50) pela prefeitura, com o intuito de recompor os prejuízos

A concentração do ato será às 18h na Praça do Coreto, e às 19h o movimento iniciará uma caminhada em direção à Praça Esporte. Este é o segundo ato realizado pelo movimento. O primeiro foi em 14 de novembro.

"Nosso objetivo é, além de revogar o aumento da tarifa, garantir condições dignas de transporte em Bagé, com uma tarifa justa para todos, e exigir melhores condições de trabalho para os cobradores e motoristas das empresas de transporte. Esta é uma oportunidade para a população se unir e mostrar sua força em busca de mudanças reais", completa Lucas.