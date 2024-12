Lei altera instalação de parklets em ruas de Caxias do Sul

Com o objetivo de ter uma maior aproximação entre comerciantes e lojistas com o público, a prefeitura de Caxias do Sul decretou que as áreas de convivência chamadas de parklets, que ocupam vagas de estacionamento de veículos, podem ser instalados mais próximas às esquina. A lei exigia que os equipamentos fossem instalados em uma distância mínima de 15 metros das esquinas das ruas. Com a nova regra, poderão ser instaladas a partir de cinco metros.