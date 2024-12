Prefeitura confirma a data da realização do Carnaval de Caxias do Sul

Foi lançado oficialmente o Carnaval 2025 de Caxias do Sul, com a apresentação dos sambas-enredo das agremiações carnavalescas e da corte do evento. O desfile está marcado para 8 de março, na rua Plácido de Castro.

As escolas de samba que já estão se preparando para o próximo ano incluem: Acadêmicos Pérola Negra, Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco, Sociedade Esportiva Recreativa União Reolon - Imperatriz do Vale, Acadêmicos Filhos de Jardel, Unidos do É O Tchan, Acadêmicos XV de Novembro e a Associação Cultural e Esportiva São Vicente. A secretária da Cultura, Cristina Nora Calcagnotto, ressaltou a importância do Carnaval para a cidade. "Movimentamos a economia, fortalecemos nossas comunidades e, mais importante, criamos raízes que ninguém pode tirar", afirmou. Este ano, o Carnaval atraiu 5 mil pessoas.