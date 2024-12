Final da Libertadores 2024 na Argentina repercute em Uruguaiana

recebeu no final de semana cerca de cinco mil torcedores do Botafogo e do Atlético Mineiro, que estavam a caminho da A cidade de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Estado,, que estavam a caminho da final da Conmebol Libertadores, realizada em Buenos Aires, na Argentina . De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 103 ônibus - que em média contavam com 40 pessoas - cruzaram a fronteira entre Brasil e Argentina por Uruguaiana em direção ao município Paso de los Libres, além dos torcedores que cruzaram a fronteira de carro

Segundo o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, a passagem dos torcedores do times carioca e mineiro pela cidade gerou um impacto de R$ 500 mil na economia local."Quando fui em um determinada free shop da cidade, havia 90% das pessoas que eram torcedoras do Botafogo, além dos atleticanos. Os restaurantes e o comércio tradicional todos cheios de gente por conta das excursões", conta o prefeito. Além disso, a taxa de ocupação da rede hoteleira - aproximadamente dois mil leitos - foi de 90% ao longo do final de semana.

A PRF também verificou o aumento no fluxo de automóveis que passaram pela Ponte Internacional - sem informar o número exato de veículos, por conta da dificuldade em contabilizar a passagem. Cabe ressaltar que Uruguaiana fica a 674 quilômetros de Buenos Aires, mas a rota foi utilizada pelas excursões como uma alternativa que não precisaria cruzar outros países, como o Paraguai, por exemplo, para chegar à decisão. "Há dois caminhos, um pela a entrada principal da cidade que é a avenida Presidente Vargas e outro no contorno pelo anel rodoviário e sai direto na aduana já em direção a ponte internacional. Alguns foram direto e outros pernoitaram aqui", disse o prefeito.

Por conta do aumento no fluxo de turistas e dos ônibus na cidade, a prefeitura reforçou o efetivo de segurança que contou com a PRF, a Brigada Militar Estadual Municipal e Estadual, o Guarda Municipal e a Polícia Federal (PF). Segundo o prefeito, não houve relatos de confusões ou lentidão no transito. "Os torcedores foram muito educados. Foi uma experiência positiva", comenta o prefeito.

A média de Uruguaiana é receber, em média, de duas a três mil turistas durante os finais de semana. O número de cinco mil visitantes que foram para a decisão continental se equivale ao feriado da Semana Farroupilha que ocorre entre dos dias 13 a 20 de setembro.

"Uruguaiana está com o movimento muito parecido com o Rivera (Uruguai) e com certeza vai crescer cada vez mais. A gente está correndo para adequar a cidade a essa nova realidade", diz. Entre as reformas realizadas a fim de atender os turistas, está estacionamento rotativo, sinalização das placas com QR Code e diversos colaboradores no município para atender os visitantes.