Barco-escola de São Leopoldo fará testes no Guaíba esta semana

O barco-escola Peixe Dourado, que será utilizado em São Leopoldo, chegou a Porto Alegre e se encontra embarcado na carreta da transportadora nas proximidades da Arena do Grêmio, em uma empresa de extração de areia. Uma empresa catarinense fez a instalação de equipamentos como hélices, mastros e guarda-corpo, que foram retirados para facilitar o transporte, e o barco será testado no Lago Guaíba nesta semana.

A embarcação deve permanecer em Porto Alegre para receber a licença de operação e navegabilidade da Marinha, que fará a inspeção da estrutura, análise da documentação e dos equipamentos de navegação e segurança, dentre outros. Assim que autorizado pela Marinha, o barco, no estilo catamarã, será conduzido pelo Rio dos Sinos até ser atracado no píer do Museu do Rio em São Leopoldo. A duração do percurso de 90 Km será de 6 horas, dependendo da vazão do rio. O ato de inauguração da embarcação ainda não foi confirmado.

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Jussara Lanfermann, o barco terá um importante papel na fiscalização ambiental do Rio dos Sinos e na formação educacional dos alunos da rede de educação do município. "Vencemos todas as etapas que foram do deslocamento de Itajaí-SC até aqui em Porto Alegre. Tivemos muitas licenças, muitas burocracias que a gente teve que enfrentar por conta do tamanho do barco. Ele vai cumprir o papel dele tão importante que é da educação ambiental, principalmente na questão da fiscalização da nossa bacia do Rio dos Sinos, vai ter o ecoturismo também que a gente vai poder planejar", disse.

O barco foi construído pela Indústria Naval Catarinense Ltda, com 66 lugares e formato de sala de aula e vai funcionar como espaço para educação socioambiental sobre o Rio dos Sinos, pesquisa, ecoturismo, controle e fiscalização ambiental. A embarcação tem 18m de cumprimento, 7 metros de largura e 4,5 metros de altura. O barco teve um custo de cerca de R$ 5,1 milhões.