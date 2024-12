Bento Gonçalves terá escola para atender 1,3 mil alunos

Inicia nesta semana a construção de uma Escola de Ensino Médio em Bento Gonçalves, que será erguida pelo Sistema Fiergs. A previsão é de que a instituição receba os estudantes a partir de 2026. O complexo educacional terá capacidade de atender mais de 1,3 mil alunos (360 no Ensino Médio, 300 no Contraturno Tecnológico e 700 na Educação de Jovens e Adultos - EJA).

A escola na cidade da Serra tem aproximadamente 5,7 mil m² e ficará localizada junto ao Centro Esportivo José Fasolo. O Sesi-RS, integrante do Sistema FIERGS, conta hoje com cinco escolas (Pelotas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Montenegro e Gravataí), além de Canoas e Lajeado, que iniciam as atividades em 2025.

As escolas desse modelo oferecem bolsas de até 100% para dependentes de trabalhadores da indústria. As obras em Bento Gonçalves incluem ginásio de esportes, espaço para desenvolver a criatividade com uso de tecnologias por meio de projetos mão na massa, biblioteca, laboratórios e estrutura para o Contraturno Tecnológico, que atende a crianças e adolescentes de seis a 14 anos no turno inverso à escola. A estrutura em Bento Gonçalves tem capacidade para atender 360 alunos do Ensino Médio. A exemplo de outras escolas, inicialmente serão abertas vagas para 120 alunos do primeiro ano da etapa, e assim, sucessivamente, para os próximos anos escolares.

Cada turma é composta por até 30 alunos e as salas são organizadas física e pedagogicamente pela disposição em grupos, de modo que o trabalho coletivo seja propulsor da aprendizagem. O acesso à tecnologia, incluindo a robótica como ferramenta de aprendizado, também é um incentivo pedagógico importante. O modelo educacional foi inspirado em experiências internacionais e é reconhecido em todo o país pelo caráter inovador.