São Francisco de Paula tem primeiro prédio histórico tombado

A cidade de São Francisco de Paula, na Serra, tombou o primeiro prédio histórico do município e destinou o uso para a cultura. O ato reuniu autoridades locais, comunidade e a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo. Após a cerimônia, o projeto "Memórias de São Francisco de Paula" celebrou o momento histórico com o evento Noite na Casa Amarela apresentando uma serenata com artistas da cidade, a banda Chico Santo e o músico Alemão Ronaldo, diante da edificação, na calçada da avenida Júlio de Castilhos.

A área onde está o prédio foi adquirida pela pelo município em 1906, No local, foram construídos o quartel, a cadeia civil e o edifício da Intendência.

A edificação passou por pelo menos duas grandes reformas que mudaram o seu aspecto externo. Na década de 1930, quando o prédio original foi considerado velho e anti-higiênico. A reforma que reconstruiu e ampliou o edifício terminou quatro anos depois.

A outra grande reforma ocorreu em 1946. O então prefeito Alziro Torres Filho mencionou ter realizado, em sua gestão, uma espécie de reconstrução do prédio. A intervenção é notada em fotos da fachada. O imóvel abrigou o gabinete dos prefeitos até 2005. As secretarias permaneceram até 2023, durante o governo Marcos Aguzzolli.

O novo espaço deverá abrigar arquivo histórico de São Francisco de Paula, uma biblioteca e diferentes manifestações culturais. A secretária estadual de Cultura, Beatriz Araújo destacou o esforço do município com a valorização da cultura, sobretudo com o patrimônio e a contribuição da cidade para a elevação do modo de fazer o queijo serrano ao patrimônio imaterial do Estado, e celebrou o futuro Centro Cultural. O prefeito eleito, Thiago Teixeira, anunciou durante a cerimônia dobrar o investimento na Cultura.

O projeto Memórias de São Francisco de Paula promove o conhecimento e o acesso ao patrimônio cultural de São Francisco de Paula. Nesta edição, acompanha a futura intervenção na construção centenária do município, com o financiamento do Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc.