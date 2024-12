BikePel retorna em 5 de dezembro com sete estações

A partir do dia 5 de dezembro, usuários de bicicletas poderão, novamente, contar com o BikePel, sistema de bicicletas compartilhadas em Pelotas. A prefeitura informou, na quinta-feira (28) que o projeto que incentiva a mobilidade sustentável será reinaugurado, inicialmente, com 50 bikes que já estão em Pelotas. Em seguida, mais 50 unidades serão acrescidas à frota, perfazendo o total de 100 bicicletas.

O sistema contará, na reabertura, com sete estações localizadas em pontos estratégicos da cidade. Para a segunda etapa, estão previstas mais seis. As estações iniciais, que entram em operação no dia 5, estarão localizadas no Shopping Pelotas, na praça Coronel Pedro Osório, na avenida Dom Joaquim esquina rua Andrade Neves, no parque Dom Antônio Zattera, avenida Ferreira Viana esquina avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no IFSul e na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira com Domingos de Almeida. Todas as estações serão sinalizadas com placa onde constará o QRCode para o usuário baixar o aplicativo.

O BikePel oferecerá opções de tempo de uso, chamadas de passes, para atender às necessidades dos usuários. O passe avulso custa R$ 3,00 por 30 minutos de uso. Já o diário tem o valor de R$ 10,00 para utilizar as bicicletas ao longo de um dia (ilimitadas viagens de até uma hora). Há, ainda o passe mensal: R$ 30,00 para uso contínuo durante o mês (ilimitadas viagens de até uma hora)

Para quem optar pelos passes diário e mensal, é possível utilizar as bicicletas quantas vezes quiser, desde que as viagens não ultrapassem uma hora. Após esse tempo, será necessário aguardar cinco minutos para iniciar novo deslocamento, evitando a cobrança adicional.

O secretário de Transporte e Trânsito Flávio Al-Alam informa que a retirada das bicicletas será, exclusivamente, por meio do aplicativo, que será o responsável pelo desbloqueio. A devolução também vai ser realizada via App, com a necessidade de fechar a trava da bicicleta, manualmente, na estação e registrar a devolução pelo aplicativo.