UCS apresenta projeto para construção de novo prédio

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) apresentou o projeto do prédio de 2 mil metros quadrados que será construído no Campus-Sede a partir de dezembro o. Trata-se do projeto "Impulsionando o Ecossistema de Inovação da Serra Gaúcha: O level up da incubadora ao parque tecnológico UCS", submetido e aprovado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao governo federal, ao custo de R$ 13 milhões. A obra começa em dezembro e a entrega está prevista para o final de 2025.