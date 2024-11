IPTU 2025 em Caxias do Sul será totalmente digital, com desconto de 12%

O IPTU 2025 em Caxias do Sul será totalmente digital. No ano anterior, a migração para o digital foi parcial, com a parcela única digital, mas os contribuintes que optaram pelo parcelamento receberam os carnês impressos. Nesse ano, o pagamento parcelado também será online. O índice de reajuste será de 4,76%, que corresponde ao IPCA acumulado de novembro de 2023 a outubro de 2024.

O IPTU digital representa uma economia significativa de recursos, além de estar alinhado com princípios de sustentabilidade do município. "Sabemos que o formato online é uma adaptação para muitos contribuintes, então, sugerimos que os contribuintes se antecipem nos pagamentos e não deixem para o último dia", recomenda o secretário da Receita, Roneide Dornelles.

A prefeitura divulgou, também, como funcionará o pagamento. Para quem pagar em cota única até 6 de janeiro, o desconto será de 12%. Entre 7 de janeiro e 10 de fevereiro, a redução será de até 10%. Para quem desejar fazer o pagamento parcelado, a primeira parcela vencerá em 10 de abril.

No site da prefeitura (www.caxias.rs.gov.br) no ícone IPTU ou no aplicativo Cidadão Online, disponível para download na App Store e Play Store, é possível acessar as guias. O proprietário deve colocar a inscrição cadastral do imóvel, que está disponível para consulta no site da Prefeitura, e consta no carnê de IPTU de anos anteriores. Em caso de dificuldades, o contribuinte pode se dirigir ao Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino e solicitar auxílio dos atendentes.